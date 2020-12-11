Путин попросил ФСБ и МВД найти 97-летнюю жительницу Ставрополья

Женщина всю жизнь мечтала поговорить с президентом.

Президент России Владимир Путин исполнил мечту 97-летней жительницы Ставрополья. Женщина всю жизнь мечтала поговорить с главой государства.

С помощью ФСБ и МВД женщину удалось найти. Россиянка не сразу поверила, что разговаривает с Путиным.

Добрый день! Да, это Путин. Галина Александровна Осокина передала, что вы хотели переговорить Владимир Путин.

Наталья Донская является медиком. Известно, что она работала на самых тяжелых участках во время Великой Отечественной войны — в Сталинграде, на Курской дуге, Украине, в Европе.

Ранее мы сообщали о том, что Путин признался, что при просмотре российского телевидения иногда "оторопь берет".

Видео: kremlin.ru