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Путин поприветствовал участников фестиваля "Российская студенческая весна"

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Он отметил участие в фестивале молодежи из ДНР и ЛНР.

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников фестиваля "Российская студенческая весна", который проходит в Самаре. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Глава государства заявил, что нынешний фестиваль собрал участников не только их всех регионов России, но также из других государств СНГ. Также Путин отметил участие в фестивале молодежи из ДНР и ЛНР.

Президент подчеркнул, что "Российская студенческая весна" является огромным пространством молодой творческой энергии, где каждый может открыть для себя новые горизонты.

Ранее мы сообщали, что Путин планирует посетить ПМЭФ в Петербурге 17 июня.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, президент россии, приветствие, российская студенческая весна, фестиваль
Категории: Лента новостей, Новости России,

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