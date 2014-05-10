Он отметил участие в фестивале молодежи из ДНР и ЛНР.

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников фестиваля "Российская студенческая весна", который проходит в Самаре. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Глава государства заявил, что нынешний фестиваль собрал участников не только их всех регионов России, но также из других государств СНГ. Также Путин отметил участие в фестивале молодежи из ДНР и ЛНР.

Президент подчеркнул, что "Российская студенческая весна" является огромным пространством молодой творческой энергии, где каждый может открыть для себя новые горизонты.

Ранее мы сообщали, что Путин планирует посетить ПМЭФ в Петербурге 17 июня.

Видео: kremlin.ru