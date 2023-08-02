Путин: погибшие участники СВО ушли как герои

Погибшие участники спецоперации, награжденные званием Героя России, ушли как герои. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения госнаград в Кремле.
Глава государства поблагодарил всех участников СВО за преданную службу стране. По его словам, целью военнослужащих на передовой была защита идеалов, культуры и национальных интересов России. Путин отметил, что участники СВО готовы делать все во имя государства, как это делали командир мотострелковой бригады Денис Иванов и командир штурмовой группы Роман Воробьев.
Их имена навсегда останутся в летописи ратной славы нашей страны.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин на встрече с Матвиенко назвал поддержку семей и материнства капитальными вещами.
Видео: kremlin.ru
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