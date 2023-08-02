Путин: погибшие участники СВО ушли как герои

Глава государства поблагодарил всех участников СВО за преданную службу стране.

Погибшие участники спецоперации, награжденные званием Героя России, ушли как герои. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения госнаград в Кремле.

Глава государства поблагодарил всех участников СВО за преданную службу стране. По его словам, целью военнослужащих на передовой была защита идеалов, культуры и национальных интересов России. Путин отметил, что участники СВО готовы делать все во имя государства, как это делали командир мотострелковой бригады Денис Иванов и командир штурмовой группы Роман Воробьев.

Их имена навсегда останутся в летописи ратной славы нашей страны. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин на встрече с Матвиенко назвал поддержку семей и материнства капитальными вещами.

Видео: kremlin.ru