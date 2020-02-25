Президент рассказал о процессе работы.

Владимир Путин подвел промежуточные итоги исполнения нацпроектов. Президент РФ заявил, что держит подчиненных под административным давлением и напряжением. Это необходимо для улучшения качества работы и влияет на результативность. Об этом политик рассказал в интервью "ТАССу".

Глава государства подчеркнул, что сотрудники должны чувствовать свою ответственность. В обратном случае "народ начинает расслабляться". Поэтому ему приходится постоянно "держать руку на пульсе".

Ранее на концерте Face в Лондоне появился "сын Порошенко".

Видео: YouTube/United Nations, NBC News