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Путин подвел промежуточные итоги исполнения нацпроектов

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Президент рассказал о процессе работы.

Владимир Путин подвел промежуточные итоги исполнения нацпроектов. Президент РФ заявил, что держит подчиненных под административным давлением и напряжением. Это необходимо для улучшения качества работы и влияет на результативность. Об этом политик рассказал в интервью "ТАССу".

Глава государства подчеркнул, что сотрудники должны чувствовать свою ответственность. В обратном случае "народ начинает расслабляться". Поэтому ему приходится постоянно "держать руку на пульсе".

Ранее на концерте Face в Лондоне появился "сын Порошенко".

Видео: YouTube/United Nations, NBC News

Теги: владимир путин, нацпроекты
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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