Путин подтвердил планы пересадить чиновников на отечественные автомобили

Глава РФ рассказал о планах по госзакупкам машин.

Вопрос о том, чтобы российские чиновники перешли на отечественные автомобили, сейчас стоит на повестке дня, поэтому правительством скоро начнутся государственные закупки отечественных транспортных средств. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал в рамках выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Политик пояснил, что у страны есть собственные машины, поэтому их надо использовать. Это не нарушит обязательства Москвы по линии ВТО.

Управделами президента выстроят цепочку, кому и чего положено. Пусть ездят на отечественных машинах. Скоро будут закупать. Вопрос в практическом плане стоит о закупках. Я не знаю, когда начнут... Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин добавил, что у властей были предложения продолжить закупки иностранных машин для чиновников. Несмотря на то, что осуществить такое решение было бы несложно, но глава государства сомневается в том, что следует продолжить такую практику.

Путин: механизмы поддержки ИЖС должны быть разработаны до конца года.

Фото и видео: Восточный экономический форум