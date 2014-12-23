Путин: механизмы поддержки ИЖС должны быть разработаны до конца года

Глава РФ рассказал о защите прав россиян.

Механизмы поддержки индивидуального жилищного строительства должны быть разработаны до конца текущего года для всей страны, включая дальневосточные регионы, что в том числе откроет возможности взять ипотеку на постройку собственного дома, заявил президент России Владимир Путин. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Политик пояснил, что стоит обратить внимание членов правительства о том, что необходимые механизмы должны быть разработаны к концу 2023 года по всей стране. том числе речь идет и о Дальнем Востоке.

Этой осенью нужно подготовить нормативную базу. Речь идет о применении счетов эскроу, как при возведении многоквартирных домов, и это позволит защитить средства граждан, создать возможности для привлечения ипотечного кредита на постройку собственного дома. Владимир Путин, президент РФ

Путин считает, что спортсмены должны сами решить вопрос об участии на ОИ.

Фото и видео: Восточный экономический форум