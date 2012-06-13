Путин подписал закон о приостановке упрощенной процедуры выдачи виз для граждан ЕС

В пояснительной записке уточняется, что речи о полном прекращении этих положений не идет.

В России приостанавливаются действия положений соглашения с Евросоюзом об упрощенной выдаче виз европейским гражданам и чиновникам. Подобные изменения затронут аналогичные соглашения между правительством РФ и правительствами Дании, Норвегии, Лихтенштейна, Исландии и с Федеральным советом Швейцарии. Соответствующую инициативу одобрил президент РФ Владимир Путин.

Документ временно отменяет упрощенную процедуру выдачи виз на один год для официальных делегаций, журналистов, а также многократных виз на пять лет для членов национальных и региональных правительств, парламентов и судов. Владельцы дипломатических паспортов не смогут воспользоваться безвизовым въездом.

В пояснительной записке уточняется, что речи о полном прекращении этих положений не идет. Президент РФ вправе возобновить действие этих соглашений, подписав соответствующий указ.

Ранее мы сообщили, что Германия назвала условие для снятия санкций с России.

Фото: официальный сайт президента Российской Федерации