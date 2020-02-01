Бюджет рассчитан из прогноза роста ВВП на 1,7 % в 2020 году и ускорения роста до 3,2% к 2022 году.

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Бюджет сформирован с профицитом на ближайшие три года. Так, в 2020 году он должен составить 876 млрд рублей (0,8 % ВВП), в 2021 — 613 млрд рублей (0,5 % ВВП), в 2022 — 295 млрд рублей (0,2 % ВВП).

В 2020 году ожидаются доходы в федеральный бюджет на уровне 20,379 трлн рублей, в 2021 — 21,247 трлн, в 2022 — 22,058 трлн рублей. Расходы в ближайшие три года должны составить 19,503 трлн, 20,634 трлн и 21,763 трлн рублей соответственно.

Бюджет на 2020-2022 годы рассчитали из прогноза роста ВВП на 1,7 % в 2020 году и ускорения роста до 3,2 % к 2022 году. Уровень инфляции в России в 2020 году составит 3 %, в 2021 и 2022 гг. вырастет до 4 %.

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