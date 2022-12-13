Путин отметил значительное снижение смертности на дорогах за десять лет

Глава РФ рассказал о работе сотрудников ГИБДД.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что смертность на дорогах в России за последние 10 лет снизилась почти в два раза. Это результат глава государства счел хорошим показателем, поэтому он призвал правоохранительные органы станы и дальше укреплять данную тенденцию. Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД РФ.

Актуальная задача – это повышение безопасности дорожного движения. Отмечу, что за последние 10 лет смертность на дорогах снизилась почти вдвое, это, конечно, результат, это хороший результат. Надо укреплять эти положительные тенденции. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны намерен совместно с правительством продолжать реализацию федерального проекта "Безопасность дорожного движения". Особое внимание сотрудникам полиции необходимо уделять техническому оснащению автомобильных трасс, повышению культуры поведения водителей, пассажиров и пешеходов на дорогах, а также предупреждению детского травматизма и гибели.

Путин отметил возросшее количество экстремистских преступлений.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live