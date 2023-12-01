Путин отметил важность повышения качества медицинского образования

Глава РФ рассказал о кадровой проблеме в отрасли здравоохранения.

Глава государства Владимир Путин назвал развитие медицины в России одним из государственных приоритетов и указал на важность повышения уровня и качества медицинского образования. Соответствующей информацией политик поделился в своем видеообращении к участникам II конгресса "Национальное здравоохранение". Политик уточнил, что власти ставят задачи развития системы здравоохранения на приоритетные места.

Рассчитываю, что особое внимание вы уделите решению кадровых проблем, повышению уровня и качества медицинского образования. Значимость этих и многих других вопросов, которые вы будете обсуждать, крайне высока, ведь речь о здоровье и жизни людей. Владимир Путин, президент РФ

Президент добавил, что благодаря существующей системе амбулаторной онкологической помощи большинству из пациентов в регионах предоставляется необходимое лечение на местах. Владимир Путин напомнил коллегам о том, что в России за последние годы сформировано практически две тысячи фельдшерско-акушерских пунктов, десятки современных детских больниц и хирургических корпусов. При этом правительство закупило самое современное медицинское оборудование, а для врачей из поликлиник удалось приобрести свыше 14 тысяч единиц автомобильной техники.

Путин: средняя продолжительность жизни в РФ по итогам года составит около 74 лет.

Фото и видео: Kremlin.ru