Президент отметил, что его радует то, как бизнес "идет в авангарде этого процесса".

Президент РФ Владимир Путин отметил поддержку бизнеса в создании передовых инженерных школ. Об этом он заявил на встрече с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.

Фальков доложил главе государства о ходе реализации федерального проекта "Передовые инженерные школы" и подготовке соответствующих кадров. Путин отметил, что его радует то, как бизнес "идет в авангарде этого процесса". Он также поинтересовался, обеспечивается ли в рамках этого проекта практика для обучающихся.

Ранее Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг ДРСМД.

Видео: kremlin.ru