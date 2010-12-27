Путин освободил от должности губернатора Севастополя

Дмитрий Овсянников сам попросил об отставке.

В четверг, 11 июля, президент России подписал указ об освобождении от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Отметим, что Овсянников сам попросил об отставке. Известно, что врио губернатора назначен Михаил Развозжаев.

Дмитрий Овсянников занимал пост губернатора Севастополя с 18 сентября 2017 года. До этого он был заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации.

Ранее мы сообщали о том, что замглавы Пенсионного фонда России Алексей Иванов задержан следователями.

Фото: kremlin.ru