Путин оценил расходы на поддержку семей для реализации послания

На эти цели нужно выделить более 1 трлн рублей.

Президент России Владимир Путин оценил расходы на поддержку семей для реализации планов, озвученных во время послания Федеральному собранию. Глава государства заявил, что на эти цели уйдет более 1 трлн рублей дополнительных расходов. Об этом пишет ТАСС.

Путин отметил, что это большие деньги, они составляют 0,5-0,8 % ВВП России. Также он добавил, что в настоящее время сложно рассчитать, какое число семей обратится за поддержкой, включая материнский капитал на первого ребенка.

В ходе послания Федеральному собранию 15 января Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты для детей в возрасте от 3 до 7 лет, а также расширить политику социального контракта, продлить программу маткапитала, обеспечить всех учеников начальной школы бесплатным горячим питанием.

Ранее Путин высказался о смене формы правления в России.

Видео: YouTube / YouTube / SHOWTIME, CNN_1