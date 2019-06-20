Путин о предложении Ельцина стать его приемником: "Я согласился и сделал бы это еще раз"

Об этом заявил президент страны в ходе "Прямой линии".

Владимир Путин отказался, но потом согласился стать приемником Бориса Ельцина и сделал бы это еще раз. Об этом заявил президент России, отвечая на вопрос ведущего в ходе "Прямой линии".

Я говорил неоднократно, когда впервые Борис Николаевич мне это предложил, я сказал, что не готов, я не представляю для себя такой судьбы, но в конечном итоге согласился. Я был обязан принять на себя управления страной после отставки Ельцина. И сделал бы это еще раз. Владимир Путин

Глава государства вспомнил тяжелые 90-е гг. и ситуацию, в которой в то время находилась страна. Он отметил, что если бы тогда террористам удалось реализовать свои планы в Дагестане, то возникли бы серьезные проблемы на всем Северном Кавказе, а потом и в Поволжье. Однако этого удалось избежать и сохранить суверенитет и территориальную целостность страны.

Ранее Путин рассказал о плюсах и минусах действующих против России санкций.

Видео: "Прямая линия"