Путин: нельзя никого запугивать и заставлять прививаться от COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, что недопустимо кого-либо запугивать и заставлять делать прививку от коронавируса. Об этом он сказал в ходе встречи с представителями партии "Единая Россия".
По словам российского лидера, россиянам следует разъяснять о преимуществе прохождения курса вакцинации.
Никого не надо запугивать, заставлять, нужно разъяснять, нужно показывать гражданам все преимущества, связанные с прививками, с защитой себя, своих близких от вполне возможных в современных условиях очень тяжелых последствий в случае заболевания.
Владимир Путин, президент РФ
Он подчеркнул, что важную роль играют стимулы к прививкам, однако они не должны быть "кампанией навязывания". По словам Путина, большинство граждан РФ понимают, что прививки от COVID-19 следует делать, чтобы спасти своих родных и близких.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, почему на данный момент не разработано какое-либо лекарство от коронавируса. Он подчеркнул, на разработку вакцин уходит меньше времени, чем на лекарства, и это требует значительных затрат. Кроме того, ранее ученым казалось, что COVID-19 является сезонным заболеванием.
Видео: Kremlin.ru
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