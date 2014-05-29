Путин не планирует поздравлять Трампа с победой

Такой комментарий прессе дал Дмитрий Песков.

Российский президент Владимир Путин пока что не планирует поздравлять республиканца Дональда Трампа с победой на президентских выборах. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 6 ноября сделал официальный представитель администрации при главе государства Дмитрий Песков. В Кремле отметили, что ему ничего не известно о таких планах со стороны руководства.

Давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Кремль будет делать выводы о президентстве Трампа по его заявлениям про РФ.

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