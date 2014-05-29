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Путин не планирует поздравлять Трампа с победой

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Такой комментарий прессе дал Дмитрий Песков.

Российский президент Владимир Путин пока что не планирует поздравлять республиканца Дональда Трампа с победой на президентских выборах. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 6 ноября сделал официальный представитель администрации при главе государства Дмитрий Песков. В Кремле отметили, что ему ничего не известно о таких планах со стороны руководства.

Давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Кремль будет делать выводы о президентстве Трампа по его заявлениям про РФ.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, кремль, президентские выборы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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