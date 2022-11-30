Глава РФ рассказал, что страна ставит на сценах своих театров лучшие мировые спектакли.

Российский президент Владимир Путин назвал выступающих за отмену русской культуры неумными людьми. Соответствующее заявление глава государства сделал, принимая участие по видеосвязи в торжественной церемонии открытия социальных объектов. Он прокомментировал работу Забайкальского краевого драматического театра, который сейчас ставит на сцене не только отечественные произведения, но и иностранные постановки. Лидер РФ добавил, что страна продвигает лучшие произведения, в то время пока Запад их отменяет.

Мы ничего из лучших произведений, лучших образцов культуры других стран не только не отменяем, но и продвигаем вперед те идеи и гуманистические начала, которые заложены в этих произведениях. Мы умные, а те, кто отменяет нашу культуру, не очень. Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил о необходимости расселять жителей России из аварийного фонда.

Фото и видео: Правительство России