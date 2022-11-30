Российский президент Владимир Путин назвал выступающих за отмену русской культуры неумными людьми. Соответствующее заявление глава государства сделал, принимая участие по видеосвязи в торжественной церемонии открытия социальных объектов. Он прокомментировал работу Забайкальского краевого драматического театра, который сейчас ставит на сцене не только отечественные произведения, но и иностранные постановки. Лидер РФ добавил, что страна продвигает лучшие произведения, в то время пока Запад их отменяет.
Мы ничего из лучших произведений, лучших образцов культуры других стран не только не отменяем, но и продвигаем вперед те идеи и гуманистические начала, которые заложены в этих произведениях. Мы умные, а те, кто отменяет нашу культуру, не очень.
Владимир Путин, президент РФ
Путин заявил о необходимости расселять жителей России из аварийного фонда.
Фото и видео: Правительство России
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