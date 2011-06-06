Президент РФ Владимир Путин назвал уровень безработицы в России. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.
Глава государства заявил, что нынешний уровень безработицы составляет 3,2%. Он подчеркнул, что показатель начал снижаться в нынешнем году. По словам Путина, результат в целом хороший и даже выше средних ожиданий.
Реальные заработные впервые с 2018 года выросли двухзначными темпами в апреле более чем на 10%.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин призвал к системной работе по расследованию преступлений неонацистов.
Видео: kremlin.ru
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