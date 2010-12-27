Он подчеркнул, что неверно полагать, что этот регион требует только денежных вливаний и льгот.

Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, считающих Дальний Восток балластом. Он подчеркнул, что неверно полагать, что этот регион требует только денежных вливаний и льгот. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета, передают РИА Новости.

В ходе заседания глава Якутии Айсен Николаев задал вопрос, а нужен ли вообще стране Дальний Восток. Он напомнил, что ранее даже с высоких трибун звучало, что "Дальний Восток — это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний".

Путин прервал его резкими словами: "Не знаю, какие придурки так говорили". На пояснение Николаева, что эти слова звучали четверть века назад, президент попросил говорить о сегодняшнем дне.

На этом же заседании глава Минвостокразвития Александр Козлов предложил госкомпаниям финансировать соцпроекты на Дальнем Востоке за счет сокращения дивидендных выплат. Он отметил, что в регионе необходимо привести в порядок тысячи объектов, тем самым сделав их доступными для дальневосточников.

Ранее мы писали, что Владимир Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян.

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