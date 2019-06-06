Президент России заверил, что после его создания человечество находится в относительном глобальном покое.

Президент России Владимир Путин назвал плюс ядерного оружия. По мнению главы государства, после его создания человечество находится в относительном глобальном покое. Об этом Путин заявил во время встречи с руководителями крупнейших мировых информагентств в рамках ПМЭФ-2019.

Российский лидер также выразил обеспокоенность выходом США из договора об ограничении систем противоракетной обороны. Он подчеркнул, что РФ применит ядерное оружие только тогда, когда удар будет нанесен по ее территории. По словам Путина, агрессивные действия не останутся без должного ответа.

Ранее Кудрин назвал шесть факторов, тормозящих приток инвестиций в РФ.

Видео: YouTube / atomcentral