Путин назвал неправильным, когда регионы лишают граждан званий ветеранов труда и льгот

Глава РФ надеется, что власти Омска услышат его обращение.

Житель Омска Владимир Васильков во время прямой линии с российским президентом пожаловался на то, что его и других пенсионеров лишили звания ветерана труда. При этом мужчина потерял выплату в размере 550 рублей, хотя он отработал в промышленности порядка 40 лет. Такое решение региональных властей глава государства назвал неправильным.

Я знаю, к сожалению, что в регионах это нередкая проблема, и это региональное решение. Когда присваивались эти звания. И регион же принимает решение лишить человека этого звания. Считаю, что это абсолютно необоснованно. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер рассказал, что если звание было присвоено властями, то не следует его лишать. Путин добавил, что надеется, что его слова услышать ответственные за это лица.

Путин: никто не заинтересован в дальнейшем развитии кризиса в Нагорном Карабахе.

Фото: Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным