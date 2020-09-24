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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

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Российский лидер подчеркнул, что иностранные партнеры прекрасно "знают, что мы все равно сделаем".

В четверг, 24 сентября, стало известно о том, что Путин прокомментировал прекращение поставок деталей для самолета МС-21. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе встречи с работниками атомной отрасли.

Президент России назвал соответствующие санкции "хамством"

Это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил

Владимир Путин

После глава государства отметил, что иностранные партнеры прекрасно "знают, что мы все равно сделаем".

Ранее мы сообщали о том, что России предрекли глобальное доминирование на рынке пшеницы.

Видео: kremlin.ru

Теги: мс-21, путин, санкции
Категории: Лента новостей, Новости России,

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