Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Российский лидер подчеркнул, что иностранные партнеры прекрасно "знают, что мы все равно сделаем".

В четверг, 24 сентября, стало известно о том, что Путин прокомментировал прекращение поставок деталей для самолета МС-21. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе встречи с работниками атомной отрасли.

Президент России назвал соответствующие санкции "хамством"

Это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил Владимир Путин

После глава государства отметил, что иностранные партнеры прекрасно "знают, что мы все равно сделаем".

Ранее мы сообщали о том, что России предрекли глобальное доминирование на рынке пшеницы.

Видео: kremlin.ru