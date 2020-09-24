Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

В четверг, 24 сентября, стало известно о том, что Путин прокомментировал прекращение поставок деталей для самолета МС-21. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе встречи с работниками атомной отрасли.
Президент России назвал соответствующие санкции "хамством"
Это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил
Владимир Путин
После глава государства отметил, что иностранные партнеры прекрасно "знают, что мы все равно сделаем".
Ранее мы сообщали о том, что России предрекли глобальное доминирование на рынке пшеницы.
Видео: kremlin.ru
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