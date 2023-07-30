Глава государства отметил, что русский флот не раз непреступной крепостью вставал на пути врага.

Президент РФ Владимир Путин назвал главное предназначение русского флота. Об этом он заявил на параде в честь Дня ВМФ в Петербурге.

Глава государства отметил, что русский флот не раз непреступной крепостью вставал на пути врага. Он подчеркнул, что со времен Петра I флот преданно и беззаветно служил России, а в его летописи было много триумфальных побед в морских баталиях.

История развития нашего военно-морского флота сформировала его суть, его главное предназначение. Оно заключается в защите Отечества. Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин прибыл на парад ВМФ России.

Видео: kremlin.ru