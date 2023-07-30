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Путин назвал главное предназначение русского флота

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Глава государства отметил, что русский флот не раз непреступной крепостью вставал на пути врага.

Президент РФ Владимир Путин назвал главное предназначение русского флота. Об этом он заявил на параде в честь Дня ВМФ в Петербурге.

Глава государства отметил, что русский флот не раз непреступной крепостью вставал на пути врага. Он подчеркнул, что со времен Петра I флот преданно и беззаветно служил России, а в его летописи было много триумфальных побед в морских баталиях.

История развития нашего военно-морского флота сформировала его суть, его главное предназначение. Оно заключается в защите Отечества.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин прибыл на парад ВМФ России.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, военно-морской флот, парад вмф, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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