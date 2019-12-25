ГИБДД обязано участвовать в техническом осмотре автобусов.

Президент России Владимир Путин наделил ГИБДД полномочиями госконтроля при проведении ТО машин. Указ опубликован на официальном портале нормативных актов.

Теперь Государственная инспекция по безопасности дорожного движения должна проводить госконтроль и надзор за организацией технического осмотра транспортных средств. Также ГИБДД обязано участвовать в техническом осмотре автобусов.

Ранее мы писали, что почти 300 ДТП по вине водителей-нарушителей произошло в Петербурге за январь.

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