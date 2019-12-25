Президент России Владимир Путин наделил ГИБДД полномочиями госконтроля при проведении ТО машин. Указ опубликован на официальном портале нормативных актов.
Теперь Государственная инспекция по безопасности дорожного движения должна проводить госконтроль и надзор за организацией технического осмотра транспортных средств. Также ГИБДД обязано участвовать в техническом осмотре автобусов.
Ранее мы писали, что почти 300 ДТП по вине водителей-нарушителей произошло в Петербурге за январь.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все