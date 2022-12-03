Путин: многие из российских военных комплексов, включая ядерные, не имеют аналогов

Глава РФ поздравил "Росатом" с 15-летием.

Российский президент Владимир рассказал о том, что многие из отечественных военных комплексов, включая ядерные, не имеют аналогов в мире. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе видеобращения к сотрудникам "Росатома", поздравляя госкорпорацию с 15-летием работы. Политик уверен в том, что технологии атомной энергии, которыми обладает Россия, являются полностью конкурентоспособными по сравнению с остальными ядерными державами. Он позитивно оценил вклад госкорпорации в развитие и укрепление "ядерной триады" страны.

Сегодня Россия располагает такими технологиями использования атомной энергии, которые обеспечивают нашей стране долгосрочную стратегическую конкурентоспособность среди других стран-членов ядерного клуба. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны пояснил, что некоторые из достижений государственной профильной корпорации "имеют по настоящему прорывной характер", поэтому Россия способна самостоятельно обеспечивать себе технологическую независимость по целому ряду важнейших энергетических направлений.

Путин: ситуация подталкивает Россию к внутреннему развитию.

Фото и видео: Kremlin.ru