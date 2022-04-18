Путин: кабмин подготовит параметры повышения соцвыплат, пенсий, зарплат бюджетников

Глава РФ напомнил о высоком уровне инфляции.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что российское правительство подготовит параметры повышения социальных выплат, пенсий, зарплат для бюджетников. Он заверил граждан в том, что кабинет регулирует ситуацию. Соответствующей информацией политик поделился на совещании по социально-экономическим вопросам. Ранее чиновники уже приняли решение проиндексировать выплаты в соответствии с уровнем инфляции. лидер страны напомнил коллегам из кабмина и Центробанка о том, что речь идет об "очень высоких значениях".

Люди чувствуют это на своем семейном бюджете, чувствуют, как выросли цены, и нужно поддержать наших граждан, помочь им справиться с инфляционной волной. Владимир Путин, президент РФ

В РФ экономическая ситуация "сейчас стабилизируется". При этом за полтора месяца потребительские цены в среднем по стране увеличились примерно на 9,4%, а в годовом выражении - на 17,5%.

Путин поручил ускорить переход внешней торговли на рубли и валюты других стран.

Фото и видео: Kremlin.ru

