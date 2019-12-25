Путин поручил ускорить переход внешней торговли на рубли и валюты других стран

Глава РФ рассказал о проблемах, которые Запад создал для российского бизнеса.

Президент России Владимир Путин поручил ускорить переход внешней торговли на рубли и национальные валюты других стран, за исключением американского доллара и евро. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления на правительственном совещании по вопросам социально-экономического развития страны. Политик подчеркнул, что, безусловно, введенные Западом антироссийские санкции недружественных государств повлияли на отечественную бизнес-индустрию. В числе негативных моментов лидер РФ назвал препятствия для проведения финансовых расчетов, затруднение логистики по экспортным и импортным поставкам.

Необходимо оказать содействие предпринимателям в решении этих проблем, в том числе ускорить переход внешней торговли на расчеты в рублях и национальных валютах стран - надёжных деловых партнёров. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер подчеркнул, что в новых внешних условиях российская экономика должна продвигаться гораздо более высокими темпами.

Путин призвал постоянно отслеживать ситуацию в экономике и на рынке труда.

Фото и видео: Kremlin.ru