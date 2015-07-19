Путин: холдинг "Вертолеты России" показал свою дееспособность

Холдинг "Вертолеты России" показал свою дееспособность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с генеральным директором компании Андреем Богинским.
Глава государства отметил, вертолетостроение является той отраслью, которой в стране всегда гордились. По словам Путина, в настоящее время в 100 государствах мира эксплуатируется восемь тысяч вертолетов российского производства.
Холдинг получился дееспособный, большой. Давайте поговорим о том, как он себя чувствует, и каковы перспективы.
Владимир Путин, президент РФ
В свою очередь Богинский заявил, что вертолеты, которые холдинг поставляет оборонному ведомству России, полностью удовлетворяют потребности заказчика. По его словам, в ближайшие пять лет планируется произвести и реализовать на внутреннем и внешнем рынках более 1,1 тыс. единиц воздушных судов.
Ранее Путин предостерег оператора от падения во время съемки.
Видео: Youtube/Россия 24
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