Путин: холдинг "Вертолеты России" показал свою дееспособность

Глава государства подчеркнул, восемь тысяч российских вертолетов в настоящее время используются в 100 странах мира.

Холдинг "Вертолеты России" показал свою дееспособность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с генеральным директором компании Андреем Богинским.

Глава государства отметил, вертолетостроение является той отраслью, которой в стране всегда гордились. По словам Путина, в настоящее время в 100 государствах мира эксплуатируется восемь тысяч вертолетов российского производства.

Холдинг получился дееспособный, большой. Давайте поговорим о том, как он себя чувствует, и каковы перспективы. Владимир Путин, президент РФ

В свою очередь Богинский заявил, что вертолеты, которые холдинг поставляет оборонному ведомству России, полностью удовлетворяют потребности заказчика. По его словам, в ближайшие пять лет планируется произвести и реализовать на внутреннем и внешнем рынках более 1,1 тыс. единиц воздушных судов.

Ранее Путин предостерег оператора от падения во время съемки.

Видео: Youtube/Россия 24