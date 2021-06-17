Путин: гонка вооружений идет не по инициативе РФ

Гонка идет скрыто или открыто, но не по вине России.

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время идет гонка вооружений, однако этот процесс происходит не по инициативе РФ. Об этом он заявил в ходе онлайн-встречи с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы государственного правления.

Проблема сдерживания гонки вооружений: фактически-то не по нашей инициативе она идет, скрыто или открыто. Владимир Путин, президент России

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Вашингтон не стремится к конфликту с Москвой. По его словам, Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация ответственны за стратегическую стабильность. Байден отметил, что США сделают все, чтобы ответить на "вредоносные действия" российских властей.

Ранее авторы издания The National Interest заявили, что любое столкновение может стать поводом для ядерного конфликта между США И Россией

Видео: kremlin.ru