Путин: СВО выявила ряд минусов, нужно наращивать число беспилотников и спутников

Глава РФ назвал военно-промышленные отрасли, на которые следует обратить внимание.

Специальная военная операция на Украине выявила ряд минусов. В частности, сейчас России надо наращивать число беспилотников, совершенствовать противовоздушную систему страны. Соответствующее заявление сделал российский президент Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии министерства по обороне. Глава государства призвал коллег наращивать возможности отечественной спутниковой группировки на глобальном уровне.

Мы об этом не раз говорили. Так, нужно серьезно перестраивать работу системы связи, на порядок эффективнее применять современные средства ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы. Владимир Путин, президент РФ

Политик уверен в том, что России предстоит серьезно увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов, дронов разных типов". Владимир Путин пояснил, что необходимые изменения уже происходят в оперативном режиме, однако, важно сохранить тенденцию и работать над имеющимися вопросами.

Путин: российские войска владеют инициативой.

Фото и видео: Kremlin.ru