Путин: Россия будет ждать Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани

Саммит пройдет в Казани с 22-го по 24 октября.

Россия будет ждать председателя КНР Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22-го по 24 октября. Путин попросил Лэцзи передать приглашение китайскому лидеру на участие в мероприятии. Он также пожелал своему собеседнику поближе познакомиться с Петербургом, где проходит Парламентский форум БРИКС.

Ранее Путин назвал принципы взаимодействия стран БРИКС.

Видео: kremlin.ru