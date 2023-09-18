Путин: Москва ощутимо опережает многие мировые столицы

Москва ощутимо опережает многие мировые столицы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации мэра столицы Сергея Собянина.
По словам главы государства, в Москве создается прогрессивная и комфортная среда. Он подчеркнул, что власти города делают все необходимое для работы, инноваций, творчества и досуга. Он добавил, что город ощутимо опережает многие мировые значимые агломерации.
Ранее Путин поздравил Собянина со вступлением в должность мэра Москвы.
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