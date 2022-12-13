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Путин: Москва и Минск подготовят концепцию безопасности Союзного государства

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Президент отметил, что в документе будут сформулированы основополагающие задачи взаимодействия двух стран.

Москва и Минск подготовят концепцию безопасности Союзного государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего госсовета.

По словам главы государства, вопрос о подготовке концепции безопасности Союзного государства имеет большое значение. Путин отметил, что в документе будут сформулированы основополагающие задачи взаимодействия двух стран. Он также обратил внимание на растущую напряженность на внешних границах государств и развязанной санкционной войны.

Ранее Путин поручил жестко бороться с "недобитым подпольем" в новых регионах.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, концепция безопасности, минск, москва, президент россии, союзное государство
Категории: Лента новостей, Новости России,

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