Путин: Москва и Минск подготовят концепцию безопасности Союзного государства

Москва и Минск подготовят концепцию безопасности Союзного государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего госсовета.
По словам главы государства, вопрос о подготовке концепции безопасности Союзного государства имеет большое значение. Путин отметил, что в документе будут сформулированы основополагающие задачи взаимодействия двух стран. Он также обратил внимание на растущую напряженность на внешних границах государств и развязанной санкционной войны.
Ранее Путин поручил жестко бороться с "недобитым подпольем" в новых регионах.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все