Путин: Москва и Минск подготовят концепцию безопасности Союзного государства

Президент отметил, что в документе будут сформулированы основополагающие задачи взаимодействия двух стран.

Москва и Минск подготовят концепцию безопасности Союзного государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего госсовета.

По словам главы государства, вопрос о подготовке концепции безопасности Союзного государства имеет большое значение. Путин отметил, что в документе будут сформулированы основополагающие задачи взаимодействия двух стран. Он также обратил внимание на растущую напряженность на внешних границах государств и развязанной санкционной войны.

Ранее Путин поручил жестко бороться с "недобитым подпольем" в новых регионах.

Видео: kremlin.ru