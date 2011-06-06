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Путепровод между Ушаками и Гришкино в Тосненском районе закроют
Сегодня, 15:31
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Путепровод между Ушаками и Гришкино в Тосненском районе закроют

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Необходимость ремонта возникла после инцидента, произошедшего ранее, когда по трассе М-11 перевозили экскаватор с поднятой стрелой, которая повредила бетонные конструкции моста.

В Тосненском районе Ленинградской области с 18 сентября начнутся ремонтные работы на путепроводе, соединяющем населённые пункты Ушаки и Гришкино. Движение по нему будет закрыто до середины декабря. Об этом заявила пресс-служба Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Важно отметить, что уже к 18-му сентября рядом с путепроводом появится пешеходная галерея, позволяющая безопасно пересечь мост. Для автомобилистов предусмотрен объезд через Рублево. Необходимость ремонта возникла после инцидента, произошедшего ранее, когда по трассе М-11 перевозили экскаватор с поднятой стрелой, которая повредила бетонные конструкции моста.

В результате проведения ремонтных работ изменится схема движения на трассе М-11. На участке 629-го километра будут доступны для проезда по одной полосе в каждом направлении. Участок дороги в сторону Москвы будет полностью закрыт.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти планируют скорректировать режим работы библиотек.

Фото: Telegram / Dorogi_lo

Теги: дороги в ленобласти, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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