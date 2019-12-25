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Пушков предрек США экономическую катастрофу
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Пушков предрек США экономическую катастрофу

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Российский сенатор напомнил о росте государственного долга США после пандемии.

Российский сенатор Алексей Пушков предрек США экономическую катастрофу. Об этом парламентарий сообщил в собственном Telegram-аккаунте. Специалист уверен, что ситуация будет разворачиваться по аналогии с той, что была в 2008-2009 годах.

По сути, сами США сегодня представляют собой огромный финансовый пузырь. А пузыри неизбежно лопаются. Одним падением в самом Афганистане падение США как гегемона не ограничится. И сферой геополитики тоже не ограничится.

Алексей Пушков, сенатор РФ

Эксперт напомнил, что восстановление американской экономики после пандемии будет идти за счет продажи ценных бумаг и наращивания государственного долга. Это приведет страну к финансовому перегреву. Пушков уточнил, что при этом Россия предусмотрительно начала процесс выхода из гособлигаций США. С весны 2018 года Москва резко уменьшает объем вложений в госдолг США.

Фото: Twitter / @Alexey_Pushkov

Теги: алексей пушков, госдолг, облигации, совет федерации, финансовый кризис, экономический кризис
Категории: Новости России, Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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