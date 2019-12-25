Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства о дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

В среду, 18 марта, стало известно о том, что Пулково временно не принимает самолеты из Европы. Соотвествующие данные следуют из онлан-табла аэропорта.

Так, петербургский аэропорт отмениk рейсы из Мюнхена, Берлина и Рига. Такие меры связаны с тем, что Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства о дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальной страничке градоначальника во "ВКонтакте".

Напомним, что в Пулково открыли оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Медпункт расположен на втором этаже пассажирского терминала и работает круглосуточно. Именно там проходят дезинфекцию пассажиры, которые прибыли из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге госпитализировали более 300 человек с подозрением на коронавирус.

Фото:pixabay