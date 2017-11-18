"Бес попутал": Пугачева о венчании с Киркоровым

Певица Алла Пугачева опубликовала пост в своем Instagram, где благодарит поклонников за поздравления по случаю ее венчания с Максимом Галкиным. Напомним, в субботу появилось видео, как Галкин и Пугачева венчались 18 ноября .

Спасибо всем за поздравления! Я всю оставшуюся жизнь буду каяться за первое венчание и просить прощения у Бога. Это был необдуманный, спонтанный и достаточно наивный шаг. Бес попутал. Слава Богу, что мне еще можно второй раз венчаться. Сегодня это осмысленное и праведное действо во имя любви и верности до конца моих дней. Господи! Продли мою счастливую жизнь, как можно дольше в здравии и благополучии моего мужа и детей. АМИНЬ.

Алла Пугачева, певица