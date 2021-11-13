Михаил Ведерников рассказал о сложной ситуации, в которой находится регион.

Псковский губернатор оценил эпидемиологическую ситуацию в регионе. В собственном Instagram-аккаунте чиновник обратился к местным жителям. По мнению Михаила Ведерникова, сейчас обстановка остается крайне напряженной. Однако медики начинают фиксировать небольшой спад по количеству новых зараженных.

Динамика распространения заболевания замедляется, но эпидситуация все равно остается еще крайне напряженной. Тенденции к снижению заболеваемости пока не наблюдается. Михаил Ведерников, глава Псковской области

Эксперт уточнил, что областная здравоохранительная система фоне новой волны коронавируса работает в "чрезвычайно сложных условиях". Этот период для минздрава продолжается на протяжении последних полтора месяцев.В настоящее время коечный фонд региона загружен в среднем от 75 до 85%. При этом число вызовов скорой помощи превышает плановые показатели. Речь идет о примерно 800 вызовов медиков каждые сутки.

Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в пяти регионах.

Фото и видео: Instagram / m.v_007