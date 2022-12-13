Петербурженка объяснила, почему задала президенту вопрос о психологической поддержке участников СВО

По словам Любови Рубаник, многие вернувшиеся из зоны спецоперации сталкиваются с невозможностью нормально строить семью и карьеру.

В конце 2022 года в Петербурге учредили Совет при губернаторе по оказанию поддержки гражданам РФ, принимающим участие в специальной военной операции на Украине, а также членам их семей. Зампредседателя организации, руководитель благотворительного фонда "Прилив" петербурженка Любовь Рубаник рассказала "Петербургскому дневнику" о том, как Северная столица помогает бойцам.

Любовь − мать шестерых сыновей, двое из которых находятся в зоне СВО. Также у женщины есть приемная дочь. С апреля 2022 года в фонд Любови стали поступать обращения от беженцев по самым разным вопросам. В частности, благотворители помогли женщине из Донецкой народной республики, которая находилась на последних сроках беременности. У неё не было с собой вещей, необходимых для родов и денег. Всё это передали волонтёры. Позже у фонда появился сайт, где принимаются заявки.

Обращаемся в разные магазины, к предпринимателям. Две пекарни нам бесплатно привозят выпечку. С подарками на Новый год очень помогла одна из крупных российских сетей гипермаркетов. Просто неравнодушные люди привозят многое – от подгузников и пеленок для раненых до одежды и игрушек для детей. Даже организации инвалидов помогают, у многих остаются упаковки неиспользованных средств гигиены. Часто звонят: "Люба, у меня две упаковки памперсов, приезжай, забери!" Ездим по всему городу, собираем. У нас еще склад в Московском районе есть. Любовь Рубаник, зампредседателя организации, руководитель благотворительного фонда "Прилив"

Также женщина отметила, что побывала на встрече с Владимиром Путиным. Приглашение ей пришло от Комитета по социальной политике Петербурга, сообщив, что Любовь выиграла социальный проект. Руководитель фонда задала президенту вопрос о необходимости психологической помощи тем, кто вернулся из зоны СВО.

Я вижу, что у некоторых вернувшихся оттуда разрушаются семьи, они не могут найти место в жизни. Им тяжело не только физически, но и морально. Нужны психологическая поддержка, помощь в трудоустройстве, в социальной адаптации. К этому должны подключаться не только психологи, нужны медицинские специалисты – психиатры, реабилитологи. Любовь Рубаник, зампредседателя организации, руководитель благотворительного фонда "Прилив"

Любовь отметила, что поднимала вопрос и на городском уровне перед Новым годом. Власти пообещали оказать содействие в сфере здравоохранения. По мнению женщины, к проблеме необходимо подходить комплексно.

Ранее мы сообщили о том, что участников СВО могут освободить от транспортного налога в Ленобласти.

Фото: Дмитрий Фуфаев/ "Петербургский дневник"