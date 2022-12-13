Психолог рассказала, когда одиночество может навредить здоровью

Так, если говорить об одиночестве как о страдании и стрессе, то существует реальная опасность.

Стало известно, когда одиночество может вызвать негативные последствия для здоровья. Об этом рассказал психолог Ирина Иванова в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Так, если говорить об одиночестве как о страдании и стрессе, то существует реальная опасность. В таком варианте у человека накапливаются внутри гормоны стресса, в частности, кортизол.

По словам психолога, показатель одиночества у всех индивидуальный. Так, он может зависеть от образа жизни. Например, если экстраверт работает с людьми и имеет высокую нагрузку в общении на работе — это нормально, что ему хочется помолчать, говорит психолог.

Ранее отец развращал петербургскую школьницу во время путешествия в Москву. О случившемся полицейским рассказала школьный психолог.

Фото: Piter.tv