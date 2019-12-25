Психолог рассказала, как не стать жертвой мошенника

Часто мошенники используют в своих схемах детей.

Психолог Татьяна Чурсина рассказала, как не попасться в руки мошенников и помочь незнакомым людям в эфире телеканала "Санкт-Петербург" в понедельник, 9 ноября.

По мнению эксперта, когда человек просит о помощи, его нужно сопроводить в полицию. Особенно, если попрошайничает ребенок. Чурсина считает, что это пересечет действия злоумышленников, к тому же часто мошенники используют в своих схемах детей. Психолог уточнила, что безразличие – тоже фильтр, который помогает защититься от мошенников, но люди становятся бездушными, ведь иногда кому-то действительно нужна помощь.

Люди, которые находятся в полудепрессивном состоянии, они не слушают своих желаний, не чувствуют общей атмосферы и не испытывают, в том числе, сочувствия к тем людям, которым тяжело и плохо отметила эксперт.

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