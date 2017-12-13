Психиатр поставил диагноз водителю, который въехал на машине в переход метро

Эксперт из мира медицины оценил возможные проблемы со здоровьем у петербуржца, который въехал в подземный переход на иномарке.

Пожилой водитель, въехавший на кроссовере в переход станции метро "Московская", может страдать от хронического психического заболевания. Такие выводы в интервью "Петербургскому дневнику" озвучил врач-психиатр Олег Дмитриев. Эксперт отсмотрел видеозаписи с места ЧП и оценил поведение 72-летнего мужчины. В другом случае медик принял бы пенсионера за наркомана или алкоголика. Но, судя по всему, в этом случае речь идет либо о сосудистых заболеваниях, либо о хроническом заболевании психики.

Насколько известно, мужчина был трезв, употребление наркотических средств тоже пока не подтверждено. Что касается сосудистых расстройств, то они характерны для людей преклонного возраста. В подобном состоянии они абсолютно себя не контролируют и способны на любые поступки, в том числе самые бредовые. Однако судя по тому, что этот гражданин, по данным СМИ, совершал неадекватные поступки несколько дней подряд, но потом все же возвращался домой, отдыхал, ел, а затем снова садился за руль – то есть приходил в себя, на острое сосудистое расстройство это не очень похоже. Я бы предположил, что мужчина страдает хроническим психическим заболеванием.

Олег Дмитриев, врач-психиатр высшей категории

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