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Прямые рейсы запустили из Петербурга в Бодрум
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Прямые рейсы запустили из Петербурга в Бодрум

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С 24 мая количество рейсов увеличится до четырех.

В пятницу, 13 мая, стало известно, что из Пулково в Бодрум запустили прямые авиарейсы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управляющей компании "Воздушные ворота Северной столицы". 

Самолеты будут отправляться дважды в неделю. С 24 мая количество рейсов увеличится до четырех. Сообщается, что в Бодрум будут летать на 180-местных лайнерах Airbus A-321. 

Ранее мы писали, что в Пулково появилась комната для курения. Она расположена на третьем этаже во дворике ресторана BUD "Бургер".

Фото: Piter.tv
 

Теги: бодрум, петербург, прямые рейсы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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