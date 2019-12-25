Прямые авиарейсы между Петербургом и Хабаровском возобновили спустя пять лет

Первый самолет уже вылетел в Пулково.

Авиакомпания Nordwind Airlines совместно с Pegas Fly запустила прямые рейсы между Петербургом и Хабаровском, которые отменили пять лет назад. Об этом сообщила пресс-служба хабаровского аэропорта.

Первый рейс из Хабаровска в Пулково вылетел в 09:10 по местному времени (02:10 мск). Время в полете составит примерно восемь часов. Прибытие самолета в Северную столицу ожидается в 10:14 мск. В обратном направлении он вылетит в 15:55.

Переговоры с авиаперевозчиками об открытии этого маршрута велись несколько последних лет. Полеты будут выполняться на широкофюзеляжном самолете Airbus A330-200 дважды в неделю – по понедельникам и четвергам.

Ранее мы писали, что Северная столица возобновила регулярное авиасообщение с Женевой.

Фото: Piter.TV