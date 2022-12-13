"Теплосеть" проверит трубы в двух районах на юге Петербурга 30 и 31 мая

Испытания пройдут в Кировском и Красносельском районах.

В период с 30 по 31 мая сотрудники АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" проведут испытания теплосетей в Кировском и Красносельском районах Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Специалисты напомнили, что во время работ температура воды в теплосетях не будет превышать отметку в 40 градусов: 30 мая испытания пройдут на улицах Автомобильная, Стойкости, Генерала Симоняка, Солдата Корзуна, Лёни Голикова, Танкиста Хрустицкого, Подводника Кузьмина, Козлова, проспекты Стачек, Маршала Жукова, Ветеранов, Народного Ополчения и Трамвайный.

Затем, 31 мая, в зону испытаний включат улицы Червонного Казачества, Примакова, Морской Пехоты, Маршала Казакова, Маршала Захарова, Десантников, Рихарда Зорге, Доблести и проспект Маршала Жукова.

Ранее мы сообщили о том, что за неделю в 11-ти районах Петербурга проведут гидравлические испытания.

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"