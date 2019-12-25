Проверки ГУП ТЭК пройдут на теплосетях в трёх районах Петербурга

Всего до начала отопительного сезона в городе на Неве проведут порядка 260 гидравлических испытаний.

С понедельника, 18 июля, сотрудники ГУП "ТЭК СПб" проведут гидравлические испытания в трёх районах Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Так, мероприятия на этот раз запланированы в Колпинском, Красногвардейском и Невском районах Петербурга.

Всего специалисты готовы провести перед отопительным сезоном около 260 испытаний по всему городу. Напомним, что температуру воды на этот преподаю снижают до показателя в 40 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что школы Петербурга подготовят к отопительному сезону.

Фото: ГУП "ТЭК СПБ"