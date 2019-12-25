Школы Петербурга подготовят к отопительному сезону

ГУП "ТЭК" завершит реконструкцию труб в образовательных учреждениях к 15 августа.

В Северной столице активно готовят инженерные коммуникации к отопительному сезону. В частности, работники ГУП "ТЭК" и АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" готовы проводить мероприятия по реконструкции труб в школах и детсадах города. Об этих планах сообщила пресс-служба Смольного.

Представители ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга" намерены окончить все работы в 27-ми образовательных учреждениях уже к 15 августа. Речь идет о 13-ти детских садов и 11-ти школах, которые расположены в 7-ми районах.

Кроме того, АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" уже обеспечила теплой водой школу № 311 Фрунзенского района и детский сад Красногвардейского района на Пискаревском проспекте. Дополнительно в Северной столице готовятся провести модернизацию 3-х объектов водоснабжения на Васильевском острове, которые обеспечивают 18 учреждений образования.

Ранее стало известно, как изменилось количество прорывов труб за год в Петербурге.

Фото: Piter.TV