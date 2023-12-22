Жилинспекция начала проверку частной УК на севере Петербурга

За последние полгода в отношении УК поступило 343 обращения, по которым возбуждено 11 дел об административных правонарушениях, требующих устранения выявленных нарушений содержания и ремонта имущества.

Государственная жилищная инспекция Северной столицы решила провести проверку частной управляющей организации (УК) "Эксплуатация Главстрой - СПб" после получения жалоб жителей многоквартирных домов в Выборгском районе города. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

За последние полгода в отношении УК поступило 343 обращения, по которым возбуждено 11 дел об административных правонарушениях, требующих устранения выявленных нарушений содержания и ремонта имущества. Были наложены штрафы на сумму 875 тыс. рублей, а также применены меры административного воздействия.

Напомним, что должностным лицам грозит дисквалификация на срок до трёх лет или штраф от 50 до 100 тыс. рублей, а юридическим лицам штраф от 250 до 300 тыс. рублей. Также предусмотрена ответственность до дисквалификации должностных лиц за неисполнение предписания органа государственного жилищного надзора.

Ранее мы сообщили о том, что в прокуратуре Петербурга сочли незаконным запрет на смену управляющей компании.

Фото: Правительство Петербурга

