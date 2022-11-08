Против москвички, выбросившей ребенка с 11-го этажа, завели уголовное дело

Женщина госпитализирована с отравлением.

Против москвички, выбросившей ребенка с 11-го этажа, возбуждено уголовное дело. Соответствующее заявление сделали представители региональной прокуратуры. Известно, что трагедия произошла на юге столицы. По предварительным сведениям, сейчас женщина госпитализирована из-за отравления лекарственными препаратами.

Женщина госпитализирована. Предварительно, отравление лекарствами. При этом в квартире также чувствовался запах газа. источник "РИА Новостей"

Напомним, что мальчика 2021 года рождения очевидцы обнаружили под окнами жилого дома в Сумском проезде. Предположительно, ответственной за попытку убийства ребенка стала его 26-летняя мать. Пострадавший выжил, он находится в больнице в тяжелом состоянии. Позже в ведомстве заметили, что на самом деле пострадал не мальчик, а годовалая девочка.

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы