Против матери избитого под Рязанью ребенка возбудили дело

Полиция проверила условия, в которых содержались дети.

Против матери избитого под Рязанью ребенка возбудили уголовное дело. Об этом рассказали представители Прокуратуры региона. Ранее семью из города Рыбное, в которой находятся два несовершеннолетних мальчика, проверила полиция. Оперативники прибыли на вызов соседей, которые пожаловались на шум. Оказалось, что в доме находились 47-летний владелец, его 21-летняя дочь вместе с двумя детьми. Родственники приехали к местному жителю в конце новогодних праздников. Навестить отца дочь решила после ссоры с возлюбленным. Полиция зафиксировала в помещении антисанитарные условия, отсутствие продуктов питания. У одного из сыновей молодой матери обнаружены следы побоев на теле и лице. После этого детей из семьи изъяли.

Следователем Рязанского МСО СУ СК РФ по Рязанской области в отношении гр. А. возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ пресс-служба прокуратуры Рязанской области

В ведомстве полагают, что нарушительница на протяжении нескольких лет не обеспечивала детям должного питания,а также заботы. У младшего мальчика выявлена недостаточность веса на пять кг. Мать не меняла детям белье и одежду, из-за чего те страдали.

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Фото: Piter.tv